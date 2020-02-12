Жительницу Татарстана оштрафовали за самовольный снос ратуши

Арский районный суд оштрафовал владелицу ратуши за самовольные работы по разбору здания. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Штраф за разбор мезонина старинного здания составил 20 тысяч рублей. Владелица здания - Фардия Закирова - продолжает судиться с Комитетом РТ по охране культурного наследия.

Напомним, что ратуша 1853 года постройки является выявленным объектом культурного наследия. Двухэтажный кирпичный дом относится к периоду ранней эклектики с классицистическими элементами.