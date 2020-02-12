Полицейские РТ ликвидировали интернет-магазин, торговавший наркотическими веществами. Всего по данному делу задержано 6 фигурантов в возрасте от 26 до 42 лет, четверо из которых – женщины, выполнявшие роли операторов и курьеров.

Первую участницу незаконной деятельности поймали в сентябре 2019 года, последнюю - недавно. 33-летняя жительница Казани была задержана в подъезде с 30 граммами наркотиков, расфасованных в свертки. Еще 43 грамма веществ, в числе которых - мефедрон, PVP, кокаин, гашиш и героин - нашли у женщины дома.

Всего при расследовании было обнаружено и изъято 119 граммов различных наркотических средств и психотропных веществ. Пятеро задержанных заключены под стражу, всем участникам дела грозит до 20 лет лишения свободы.