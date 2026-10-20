Казань получила восемь соцобъектов стоимостью 10,3 млрд рублей

Восемь новых социальных объектов общей стоимостью 10,3 млрд рублей появились в Казани в 2026 году. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани» Илья Коротихин.

Среди построенных объектов — Республиканский центр фигурного катания за 1,2 млрд рублей, центр стрельбы из лука «Тасма» за 965 млн, спортивный центр «Физра» в ЖК «Салават Купере» за 252,5 млн и центр регби за 1,5 млрд. Кроме того, по федеральному проекту «Развитие спорта» за 4,6 млрд рублей возвели Центр развития футбола на базе «Рубина».

В текущем году начался первый этап строительства школы на 1501 место в ЖК «Станция Юбилейная»: лимит финансирования — 2,6 млрд рублей. Продолжается обновление детского лагеря «Нармонка», работы планируют завершить до 2027 года. Также стартовала реконструкция Городского дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша — пока на первом этапе.

Помимо нового строительства, в городе привели в порядок 44 социальных объекта на 2,1 млрд рублей. В частности, ремонт прошёл в школах №89 и №130 — на 136,1 млн и 134,4 млн рублей соответственно, а также в 11 пищеблоках, на которые направили 260,5 млн рублей.