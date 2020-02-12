В Татарстане объявлен в розыск водитель, сбивший на внедорожнике двух лосей

Полицейские Татарстана разыскивают неизвестного, сбившего в Агрызском районе двух лосей.

Как сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам, инцидент произошел около деревни Варзи-Пельга в ночь на 10 февраля. На место оперативно выехали сотрудники Госкомитета, автоинспекторы и ветеринар. Судя по найденным осколкам фар, бампера и клапанной крышки, автомобиль получил серьезные повреждения. По предварительной версии установлена и марка автомобиля-внедорожника. Материалы переданы в правоохранительные органы. Сейчас ведутся активные поиски скрывшегося водителя.

Ущерб, нанесенный животному миру, составил 160 000 рублей.

Напомним, ранее в РТ в столкновении с лосем сильно пострадала жительница Кировской области. ДТП произошло также в темное время суток.