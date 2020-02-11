В Татарстан на соревнования не пускают китайских спортсменов

В Татарстан ограничили взъезд китайских спортсменов для участия в соревнованиях, в том числе в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, запланированных с 19 по 24 февраля в Казани. Такое решение принято санитарно-противоэпидемической комиссией Кабинета Министров РТ для недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Татарстане.

Если граждане КНР все же приедут в республику, то их на две недели поместят в обсервацию, а при наличии симптомов ОРВИ госпитализируют.

Отметим, что в Татарстане с 22 января по 7 февраля с респираторным синдромом в лечебные учреждения обратился 51 человек, вернувшийся из Китая. У 34 человек результаты исследований на новый коронавирус отрицательные, остальные в работе. Случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.