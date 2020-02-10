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Показалось: в Казани МЧС вызвали на пожар, которого не было

Cегодня, 20:49 141 0 Автор: prokazan.ru
Сигнал поступил из школы

Сегодня, 10 февраля, в 19.42  в МЧС РТ поступило сообщение о дыме из подвала школы 112 по улице Лядова, 16.

Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по 2-му номеру вызова. Еще до прибытия специалистов школу самостоятельно покинули около 30 человек, сообщают в ведомстве.
Пожарные спустились в подвал школы и проверили все помещения, однако возгорания не обнаружили. Вызов оказался ложным, констатировали в МЧС.

Напомним, что с начала года сообщения о пожарах в учебных заведениях РТ поступали неоднократно: 20 января в селе Столбище загорелся портативный аккумулятор в рюкзаке у ученика; в этот же день в нижнекамском колледже произошел пожар из-за книг; 27 января пожар произошел в колледже Альметьевска, там воспламенились строительные материалы; 29 января загорелась школа в Бугульме.

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