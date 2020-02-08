Погибшего при крушении вертолета депутата Хайруллина похоронят на кладбище в Мирном

Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин, погибший в авиационной катастрофе возле города Лаишево, будет похоронен в Казани на кладбище поселка Мирный. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» организаторы траурной церемонии.

«Церемония прощания с Айратом Хайруллиным начнется в 11 часов в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Похороны пройдут на кладбище в поселке Мирный», — отметили в организации.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Bell 407 на лёд Куйбышевского водохранилища. Воздушное судно получило значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайруллин оказался зажат в кабине вертолета.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 263, части 2 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека. Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также не благоприятные метеоусловия.

Фото и видео последствий крушения вы можете посмотреть здесь.