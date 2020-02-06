Минсельхозпрод Татарстана привлекает к пиару агропромышленного форума инстаблогеров

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана объявило конкурс для инстаблогеров, которые учатся в местных высших и средних специальных учебных заведениях.

Задачей для блогеров станет осветить Агропромышленный форум и выставку ТатАгроЭкспо, которая состоится с 12 по 14 февраля в "КазаньЭкспо". Участник конкурса должен прийти на выставку, сфотографировать экспонат и вместе с рассказом об этом экспонате опубликовать фото в своем аккаунте "Инстаграм". Также в публикации необходимо отметить аккаунт @minselkhozprod_rt и поставить хэштег #татагроэкспо2020. Пост нельзя удалять до подведения итогов. Оно состоится 20 февраля.

В качестве призов победителям обещают подарки, грамоты и благодарственные письма, а также однодневные стажировки в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, управлении сельского хозяйства и продовольствия Арского района, Татарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

Выставка ТатАгроЭкспо соберет представителей АПК из регионов России. На ней представят сельскохозяйственную технику, оборудование и запчасти, средства защиты растений и удобрения, семена культур, оборудование для переработки, упаковки и сортировки продукции и др.