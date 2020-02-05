В казанском зоопарке пояснили, почему на стенде с животными разместили темнокожего человека

В сети активно обсуждают стенд в казанском зоопарке "Река Замбези". Он называется "Взгляд Африки", на нем нужно по глазу угадать его обладателя. Под одним из изображений глаза посетители обнаружили фото темнокожего человека. Казанцы в соцсетях возмутились тем, что человека поместили на один стенд с животными.

Пресс-служба зоопарка объяснила, почему так получилось:

"Этот прием не является оригинальной находкой казанского зоопарка и распространен с разными вариациями во многих зоопарках мира. Дирекция зоопарка не намеревалась задеть чьи-то чувства или кого-то оскорбить и сожалеет о том, что стенд вызвал такую реакцию", - пояснил представитель зоопарка изданию РИА Новости.

Также в учреждении подчеркнули, что целью стенда было показать многообразие живой природы африканского континента, неотъемлемой частью которого является человек. Также отмечается, что человека на стенде уже заменили на носорога.