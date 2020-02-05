Казанский зоопарк поместил темнокожего человека на стенд с дикими животными

Посетитель казанского зоопарка «Река Замбези» обратил внимание на стенд «Взгляды Африки», на котором наряду с дикими животными помещено изображение темнокожего мужчины. Видео из зоопарка появилось в социальных сетях и разлетелось по федеральным СМИ.

На стенде размещены таблички с изображением глаз, по которым посетители должны угадать их обладателя. Пользователей соцсетей удивило то, что на последней табличке – человеческий глаз, а за ним фото африканца.

В социальных сетях мнения разделились, многие негативно отреагировали на действия казанского зоопарка. Но есть и другие точки зрения. «На стенде написано "Взгляд Африки". Не "Дикие животные Африки", не "Африканские звери", а именно "Взгляд Африки". В чем проблема? Люди в Африке не живут? Не вижу какого-либо оскорбления».