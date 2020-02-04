Через пять лет движение в Казани может полностью остановиться

Уровень автомобилизации в Казани по итогам 2019 года увеличился до 355,5 автомобиля на тысячу жителей. Согласно анализу московского Научно-исследовательского института автомобильного транспорта, такое количество машин приводит к регулярным 8- и 9-балльным пробкам на дорогах. Уровень в 400 автомобилей может привести к 10-балльным пробкам, что означает практически остановку движения. По прогнозам НИИАТ, в Казани данный показатель может быть достигнут через 5 лет, сообщают в мэрии Казани со ссылкой на исследователей.

Также в городском руководстве рассказали, что делается в городе для недопущение транспортного коллапса: построены новые транспортные развязки, внедрена адаптивная система управления дорожным движением, отменены левые повороты на ряде участков, реформирована система грузовой логистики, в центре города, а также на территориях с наиболее загруженным движением организуются муниципальные парковки, выделены полосы для движения городского пассажирского транспорта.

Наиболее эффективным способом решения вопроса с пробками является приоритет общественного транспорта, считают в мэрии. Однако, как показал опрос редакции, пока не все жители готовы пересесть на автобусы и трамваи.

"Есть улицы, до которых практически невозможно добраться на транспорте, автобусы всегда забиты, расписание непонятное. Трамваи горят, метро не охватывает город. Как еще ездить, кроме как на машине?" - возмущаются горожане.