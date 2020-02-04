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Фото Prokazan.ru

Через пять лет движение в Казани может полностью остановиться

Cегодня, 14:24 419 18 Автор: prokazan.ru

 Уровень автомобилизации в Казани по итогам 2019 года увеличился до 355,5 автомобиля на тысячу жителей. Согласно анализу московского Научно-исследовательского института автомобильного транспорта, такое количество машин приводит к регулярным 8- и 9-балльным пробкам на дорогах. Уровень в 400 автомобилей может привести к 10-балльным пробкам, что означает практически остановку движения. По прогнозам НИИАТ, в Казани данный показатель может быть достигнут через 5 лет, сообщают в мэрии Казани со ссылкой на исследователей. 

Также в городском руководстве рассказали, что делается в городе для недопущение транспортного коллапса: построены новые транспортные развязки, внедрена адаптивная система управления дорожным движением, отменены левые повороты на ряде участков, реформирована система грузовой логистики, в центре города, а также на территориях с наиболее загруженным движением организуются муниципальные парковки, выделены полосы для движения городского пассажирского транспорта.

Наиболее эффективным способом решения вопроса с пробками является приоритет общественного транспорта, считают в мэрии. Однако, как показал опрос редакции, пока не все жители готовы пересесть на автобусы и трамваи.

"Есть улицы, до которых практически невозможно добраться на транспорте, автобусы всегда забиты, расписание непонятное. Трамваи горят, метро не охватывает город. Как еще ездить, кроме как на машине?" - возмущаются горожане. 

 

 

 

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комментарии

Горожанин
0
04 февраля 2020
14:33
Может остановиться, а может и нет. Сродни гаданию на кофейной гуще. Но если казанцы продолжат такими же темпами покупать себе авто...
Горожанин
2
04 февраля 2020
14:42
Надо просто запретить автокредиты. Машин станет меньше.
Горожанин
0
04 февраля 2020
14:46
Через 5 лет может такой кризис долбанет, что все без штанов останутся. Поговорим об этом?
Горожанин
3
04 февраля 2020
14:51
Есть вещи, которые для большинства происходят моментально, но некоторые знают об этом заранее. Так вот количество автомобилей увеличится не моментально. Это саморегулируемый процесс, по мере невозможности передвижения люди сами начнут искать альтернативу. А пока значит это еще не произошло.
Русский обыватель
26
04 февраля 2020
14:53
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
1
04 февраля 2020
15:05
Не в последнюю очередь из-за Китая - главного союзника России. Сейчас у них экономика парализована, если все и дальше так пойдет, то отразится на всем мире. Разумеется, экономически, сам вирус не так страшен.
В ответ на комментарий пользователя
Через 5 лет может такой кризис долбанет, что все без штанов останутся. Поговорим об этом?
Развернуть
Горожанин
0
04 февраля 2020
15:09
Если на каждую жoпу отдельный автомобиль - тогда конечно встанет.
Русский обыватель
25
04 февраля 2020
15:12
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Гость
2
04 февраля 2020
15:21
Нужно в сотню раз увеличить стоимость авто
Ага
3
04 февраля 2020
15:32
Лично я к тому моменту планирую найти обеспеченного спутника жизни и переехать к нему в колхоз.
Ага
3
04 февраля 2020
15:33
Это хорошо когда встает на жoпу. Вот на мою жoпy у Димаса всегда встаёт.
В ответ на комментарий пользователя
Если на каждую жoпу отдельный автомобиль - тогда конечно встанет.
Развернуть
Горожанин
0
04 февраля 2020
15:39
Кредитных авто наверное две трети из всех что в Казани да и в России тоже
Горожанин
3
04 февраля 2020
15:40
И потребительский спрос. И оборот денег в экономике. И темпы экономического роста. Ох уж эти запрещатели
В ответ на комментарий пользователя
Надо просто запретить автокредиты. Машин станет меньше.
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Горожанин
3
04 февраля 2020
15:42
Чтобы на машинах ездили только всякие коррупционеры, а простые люди ездили в скотовозках. Отличное предложение!
В ответ на комментарий пользователя
Нужно в сотню раз увеличить стоимость авто
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Горожанин
1
04 февраля 2020
15:45
в семье по 2 машины не редкость. детей тоже не по одному в семье -вот и появляется необходимость второй машины
В ответ на комментарий пользователя
Это хорошо когда встает на жoпу. Вот на мою жoпy у Димаса всегда встаёт.
Развернуть
Русский обыватель
0
04 февраля 2020
15:52
Везет, мне бы так.
В ответ на комментарий пользователя
Это хорошо когда встает на жoпу. Вот на мою жoпy у Димаса всегда встаёт.
Развернуть
Горожанин
0
04 февраля 2020
15:53
Придавать вращению на детородном органе вашу асудд, каждый перекресток на красный попадать уже достало! Новые развязки? Где? Все что выше казанки не обустраивается вообще!
Горожанин
0
04 февраля 2020
15:57
Если не пилить, то и развязок можно больше построить и пешеходных переходов и автобусов больше купить, не повышая стоимости проезда. Но это не так романтично, как песни о велосипедных дорожках.
Горожанин
0
04 февраля 2020
15:59
Еще этот ваш залесный, а давайте сверху домов еще дома построим?
Или давайте расширим дорогу, на которой никогда не было пробок - маразм!
Горожанин
0
04 февраля 2020
16:01
а вы прям такой уж спец спецом видимо поэтому только в интернете умничать и можете - предлагайте свои варианты и приступайте к осуществлению
В ответ на комментарий пользователя
Если не пилить, то и развязок можно больше построить и пешеходных переходов и автобусов больше купить, не повышая стоимости проезда. Но это не так романтично, как песни о велосипедных дорожках.
Развернуть
Горожанин
0
04 февраля 2020
16:02
город растет и не только в сторону Залесного
В ответ на комментарий пользователя
Еще этот ваш залесный, а давайте сверху домов еще дома построим?
Или давайте расширим дорогу, на которой никогда не было пробок - маразм!
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Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео