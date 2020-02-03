В Казани из грузовика прямо на проезжую часть выпали бетонные плиты

В редакцию ProKazan.ru один из читателей прислал фотографии последствий неаккуратного вождения. Из грузовика с прицепом прямо на дорогу выпало несколько бетонных плит.

Как сообщил очевидец, все произошло на улице Клары Цеткин в районе поворота на мост.

"На большой скорости входил в поворот. <...> Результат на лицо, вернее на асфальте" - уточнил казанец.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

"Ладно хоть никого не накрыло"

"Пункт назначения по-казански"

"Вот вот,я всегда по дальше держусь от них, по тому что уже видел такое" - отмечают горожане.