Китаец, госпитализированный с симптомами коронавируса, пожаловался на российские больницы

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с подозрением на коронавирус, пожаловался на больницу, в которой он лежит.

Как пишет издание Чита.ру, мужчина вышел на связь и рассказал, что о своем возможном диагнозе узнал из новостей:

"Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражён. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражён – узнал из новостей.

Если я действительно заражён, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребёнок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации", - приводит издание слова госпитализированного.

Также мужчина сообщает, что в конце недели работают не все врачи, не ведется постоянное наблюдение за пациентом и поэтому он переживает, смогут ли в экстренном случае врачи оказать своевременную помощь его маленькой дочке. Кроме того, мужчина записал видео, в котором показал условия в медучреждении.

По последним данным, в мире уже насчитывается более 14,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 305 человек умерло.