Стало известно, когда в Казани заработает крематорий

В проект нового погребального комплекса Казани, который разместится неподалеку от Самосыровского кладбища, внесен крематорий. Он будет оборудован одной печью, двумя залами для прощания и обойдется бюджету в сумму около 120 млн рублей. Предполагается, что крематорий будет муниципальным, а не частным, и станет первым в Татарстане. Об этом пишет "Татар-информ" со ссылкой на начальника Управления по организации ритуальных услуг столицы РТ Марата Ишкина.

"В данный момент идет проработка финансирования из республиканского бюджета, ищут деньги на проектные работы. В идеале, если все пойдет по плану, к 2024 году крематорий, думаю, сможем построить", - сообщил Ишкин.

Он также отметил, что к октябрю 2019 года нижегородский крематорий провел около 70 кремаций умерших из Татарстана. Стоимость одной кремации, которая из-за расстояния между городами и необходимости транспортировки тел проводится в срочном режиме, обходится при этом примерно в 18 тысяч рублей.