В Казани изменится движение на перекрестке улиц Мира и Дорожная

С 29 января в Казани изменится организация дорожного движения и режим работы светофора на пересечении улиц Мира и Дорожная. Об этом сообщают в пресс-службе городской мэрии. Изменения подразумевают, что левый поворот при движении со стороны поселка Дербышки будет отменен.

Для проезда на улицу Дорожная, следуя по ул.Мира со стороны поселка Дербышки, водителям рекомендуется доехать до регулируемого перекрестка напротив автосалона на Сибирском тракте, развернуться на светофоре и далее продолжить движение прямо по Сибирскому тракту до пересечения улиц Мира и Дорожная и повернуть направо – на ул.Дорожная.

Изменения вносятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности ул.Мира на пересечении с ул.Дорожная.