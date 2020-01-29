Сколько стоит человек? В Татарстане на человека тратят на 20% больше, чем в Башкирии

Известное расхожее выражение «война план покажет» говорит об импровизации. А мы в этот раз хотим исследовать сам план. План бюджета Башкирии на 2020 год. И конечно же, по традиции сравним его с планом бюджета Татарстана на текущий год. А также узнаем мнение экономиста о том, как сложившуюся ситуацию можно переломить. Журналист портала proufu.ru провел исследование бюджетов, подробности - в материале.

В конце 2019 года все субъекты РФ утвердили региональные бюджеты на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В Башкирии, заметим, утверждение бюджетов прошло не без эксцессов, самым заметным из них стал не допуск на трибуну Лилии Чанышевой, координатора уфимского штаба Навального с трибуны Курултая, сделала это Рида Субханкулова, председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. Изначально предполагалось, что на слушаниях свое мнение о бюджете смогут высказать 27 записавшихся общественников, но фактически это смогли сделать лишь семь человек. Но в итоге бюджет приняли. Как и в остальных регионах России.

Не изменяя традиции, рассмотрим республиканские показатели и сравним данные о населении и расходах регионального бюджета Башкирии на душу населения с соседним Татарстаном. Немаловажно, что РТ уже традиционно лидирует по объему доходов бюджета. Среди лидеров также Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край. Следом за ними, 5 строчку в этом рейтинге занимает Татарстан. Башкирия на этот раз заняла 11 строчку среди 85 регионов России.

Мы решили сравнить показатели Башкортостана с показателями соседней Республики Татарстан. А теперь — цифры. Напоминаем, речь пойдет о планируемом региональном бюджете республик.

Доходы бюджета на 2020 год

в Башкирии составят 204,6 млрд рублей

в Татарстарне они составят 270,1 млрд рублей

Расходы бюджета на 2020 год

В Башкирии составят 226,6 млрд рублей

В Татарстане они составят 273,2 млрд рублей

Дефицит

В Башкирии плановый дефицит составит 22 млрд рублей

В Татарстане плановый дефицит составит 2,1 млрд рублей

Нельзя не заметить существенную разницу между расходами и доходами бюджета республик. Несмотря на то, что плановый дефицит бюджета Республики Башкортостан в 10 раз больше, чем у соседней РТ, расходы на душу населения этого не отражают.

Расходы на душу населения

Принято считать, что уровень жизни во многом определяется именно тем, сколько денег расходуется из бюджета региона на каждого жителя.

В Башкирии расходы на душу населения в 2020 году запланировали в размере 55,9 тысяч рублей на человека.

В Татарстане расходы на душу населения в 2020 году запланировали в объеме 70,1 тысяч рублей.

Разница в расходах на душу населения — 20,2%.

Безусловно, радует, что существующий разрыв ежегодно сокращается. Для наглядности приведем разницу в расходах на душу населения РБ и РТ за 9 месяцев 2019 года.

Так, на каждого жителя Башкортостана за 9 месяцев 2019 года тратилось на 26,3% меньше бюджетных средств, чем в Татарстане. В Башкирии эта сумма составила 40 321 рублей, в РТ —54 774 рублей.

В тоже время за аналогичный период 2018 года в Башкортостане на каждого жителя условно тратилось 33 900 рублей. В Татарстане эта цифра была значительно выше – 47 680 рублей. В 2018 году разница в расходах на душу населения составляла 40%.

Напомним разницу в количестве жителей двух республик:

Население Башкирии составляет 4051,01 тысяч человек

Население Татарстана составляет 3898,63 тысяч человек

Разница относительно небольшая — 153 тысячи человек.

На наш вопрос о разнице в расходах на душу населения и о том, каким образом Башкирия может сравняться с соседями, Рустем Шайахметов, председатель РОО «Содружества многодетных семей Башкортостана», кандидат экономических наук, эксперт по пространственному развитию, ответил просто: «Без увеличения доходной части бюджета сделать этого не получится».

«По численности населения Башкирия занимает седьмое место в России и первое место в ПФО. Но в рейтинге по объему дохода мы занимаем лишь 11 место. Это уже говорит о том, что развитие экономики, прежде всего валовой региональный продукт (ВРП), у нас ниже, чем в Татарстане. И это подтверждается доходами бюджета. Да, разрыв прежде всего связан с тем, что мы в свое время отстали. В это время в Татарстане сделали основную ставку на развитие инновационных технологий. У них есть Иннополис, есть особые экономические зоны, у них очень хорошо развит образовательный комплекс, и они продолжают его развивать. В Татарстане на 50% студентов больше, чем у нас. И дисбаланс в количестве населения (10%) эту разницу не покрывает.

Татарстан более эффективно развивает свою инфраструктуру, они очень много вкладывают в экономику, именно в инновационное развитие, по сравнению с нами. Иннополис — это единственный город в России, который построен после развала СССР. Создан мощный инновационный центр. Университет Иннополиса – это республиканское образовательное учреждение, а не федеральное. И они ежегодно вкладывают в него, используя механизмы софинансирования.

Что это дает им? Они сформировали научно-образовательную площадку, где проводят крупнейшие общероссийские технологии конференции по технологиям, туда приезжают со всего мира. В университете Иннополиса преподают иностранцы, что крайне редко. В регионах это вообще единицы. А Иннополис может себе это позволить за счет высокого финансирования. Так они создают научную элиту, причем не Татарстана, а России.

Так они вкладываются в будущее, и это будущее «выстрелит» и будет давать им не меньше 10 % от ВРП. Это значит, что в бюджет будет поступать не менее 30 млрд рублей. это хорошие деньги. Сейчас они вкладываются и вкладываются хорошо. При этом федералы видят, что у них есть эффект. Кстати, особая экономическая зона Елабуга – это самая эффективная особая экономическая зона России. По-моему, 30% ВРП формируется именно в ней.

В Башкирии, если я не ошибаюсь, 80 миллионов из бюджета Башкирии идут на аппарат Академии наук. Как наша академия наук влияет на инновационное развитие республики, я не могу сказать. Для развития самой Академии наук? Тогда конкретно должен быть какой-то эффект. Его я тоже не вижу, к сожалению. У нас много блестящих ученых, а результатов мало.

Мы в Башкирии пытаемся развивать традиционные сектора экономики, делаем упор на них. И в результате мы остаемся «толкаться» в той нише, в которой и без нас много сильных игроков. А значит результатов добиться сложнее. Нам нужно начать вкладываться. Вкладывать в инновации, увеличивать доходную часть бюджета и соответственно расходы на душу населения.

Возвращаясь к вопросу расходов на финансирование социальной части бюджета. Они напрямую зависят от доходов бюджета. И ещё, посчитать деньги – это не самое главное, главное их выделить. У нас нет бюджета развития. Нам нужно ежегодно тратить 4-5 млрд рублей на инновационное развитие, ведь именно он и формируют завтрашний день».