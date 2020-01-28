В ДРКБ можно сделать операцию обрезания по стандарту "Халяль". Соответствующее свидетельство медучреждение получило от экспертного отдела Комитета по стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман республики.

Как сообщают в Минздраве РТ, шаг предпринят с целью удовлетворения спроса населения, в том числе исповедующего Ислам, на услуги, произведенные с соблюдением культовых обрядов исламской религии.

Как пояснили в ДРКБ, операция проходит бесшовным методом с использованием специального клея. Процесс проходит менее травматично, отсутствуют швы в виде хирургических нитей, и, самое главное – рана защищена от попадания каких-либо инородных тел и микроорганизмов. То есть организм более защищен, процесс заживления происходит быстрее.

С 2015 года ДРКБ является единственным учреждением в России, получившим Свидетельство о соответствии медицинским требованиям "Халяль". В клинике созданы все необходимые условия согласно требованиям норм Ислама: условия для проведения операций и пребывания родителей, питание, используемые материалы по стандарту "Халяль",молельная комната.