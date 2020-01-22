В Казани за утро два трамвая столкнулись, еще один - загорелся

Возле бывшей "Казань Арены", ныне "Ак Барс Арены", очевидцы снова засняли горящий трамвай. Видеозапись появилась в социальных сетях. Судя по кадрам, загорелся токоприемник транспортного средства. О пострадавших не сообщается.

"Это уже у нас традиция, горящие трамваи" - отмечают пользователи соцсетей.

Еще одно происшествие с участием трамваев замечено сегодня на Гвардейской. Здесь столкнулись два транспортных средства, у одного из них повреждена кабина, у другого разбито лобовое стекло. Известно о двух пострадавших. Предположительно, у одного из трамваев во время движения отказали тормоза.