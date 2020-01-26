Рустам Минниханов посетил строящиеся объекты Казани

Сегодня, 26 января, президент РТ посетил ряд строящихся объектов в столице республики.

Как сообщают в пресс-службе Минниханова, первым в списке стал НКЦ "Казань", где после ремонта разместят книгохранилище Национальной библиотеки РТ. Вместе со специалистами президент РТ обсудил размещение зон активности, таких, как читальные залы, открытые мастерские и кабинеты для мастер-классов. Также Минниханов отметил, что при отделке помещений необходимо использовать элементы традиционного татарского орнамента.

Также делегация во главе с президентом республики посетила площадку на улице Жиганова - здесь строят новую школу на 1224 места, и микрорайон "Салават Купере", в котором продолжается возведение домов, школы, а в планах - двух детских садов.

Кроме того, в ходе поездки глава Татарстана проинспектировал ход работ по строительству Большого Казанского кольца и станции метро "Сахарова". Сейчас здесь ведётся разработка котлована и монтаж двух тоннелепроходческих комплексов, а параллельно - подготовка территорий для других станций второй линии.

Еще один объект - это КНС "Заречная", канализационная насосная станция позволит обеспечить приём и транспортировку сточных вод северной части города с населением 553 тыс. жителей на очистные сооружения в объёме 20 тыс. м³ в час. Помимо этого, КНС «Заречная» даст возможность строительства дополнительно до 12 млн квадратных метров жилья. Ввести объект в эксплуатацию предполагается в этом году.