«Если бы я была мэром Казани»: студентка из Германии рассказала, что бы хотела обсудить с Метшиным

25 января отмечают День российского студента. Дата порядочно обросла интернациональными деталями: праздник связан с именем римской мученицы Татианы, а международный гимн студенчества Gaudeamus, по некоторым данным, появился в районе 13-14 века в Германии.
Накануне праздника корреспондент ProKazan.ru поговорил с девушкой, которая приехала в Казань учиться с родины известной композиции. Под настоящим именем наша собеседница фигурировать в материале опасается, равно как и называть вуз, в котором она училась. Поэтому назовем студентку Лара, а вуз - пусть останется просто вузом. О том, зачем Лара выбрала нашу страну, что не так с соблюдением правил в России и какой общественный транспорт нужен Казани - в первой части интервью. Для передачи особенностей русского языка нашей героини обороты речи сохранены.
-Лара, как ты попала в Россию? Почему именно сюда?
-Я в Германии учусь и мне обязательно надо было учиться на семестр за рубежом. Я могла выбрать любую страну мира, и я выбрала Россию, потому что у меня корни здесь. Я хотела практиковать русский язык. Из России у меня все бабушки и дедушки, родители родились в Киргизии, потом уехали в Германию. Я первая, кто родилась в Германии. Дома со мной говорят по русски, я отвечаю по-немецки. Раньше я в России была. Первое впечатление - да не было, я просто очень устала (смеется). Не было ли страшно? Мне вообще никогда не страшно ни в какой стране. А с русской культурой я знакома.
- Как проходил учебный процесс? С какими сложностями столкнулась?
- Я сюда приехала и выбрала сама себе свои курсы. У нас никакой помощи с этим не было. Я только в течение учебы узнала, что у вас на курсах бывают группы, только полтора месяца назад узнала, как тут у вас все устроено.
- У группы же должен быть куратор…
- Куратор? (смеется) Не знала. У меня первый контакт был с человеком...я даже не знаю, чем он занимается. Сказали, спросите вот в том кабинете такого-то. Он сказал, что я могу выбрать себе любые курсы. Как выяснилось позже, преподаватели были не до конца осведомлены.
- Ну, у иностранных студентов, наверное, отдельная система была, преподаватели не знали...
- (перебивает) А почему? Почему? У нас вот каждый преподаватель знает, как система работает.
Тот человек сказал: список внизу на стенде. Я, во-первых, не знала, что такое стенд (смеется). Во-вторых, я подошла и не поняла, как вообще эти планы читать. Слева время, сверху дни...нашла в итоге страницу с выбором курсов в интернете, там и выбирала. Спросила у этого человека, подойдет ли мое расписание, он ничего не ответил. Я поняла это, как согласие. Посещала несколько курсов в течение учебы, некоторые курсы покинула, потому что не нашла здание (учебный корпус, в котором проходили занятия - ProKazan.ru). И у меня уже сил не было дальше его искать. Потом одной девочке понадобилось это же здание, и она тоже не могла найти, и никто в вузе не знал. Случайный прохожий подсказал.
- Трудно было усваивать материал? Все-таки язык не родной.
- Изучала политические курсы и связанные с русским языком. Русский язык и культура речи. Понимать было нормально, но мне не нравится, как тут преподают. То есть преподаватели часто читают то, что перед ними написано и даже в группу не смотрят. Диктуют, что надо записать. У нас в Германии преподаватель полтора часа рассказывает о какой-то теме, а ты записываешь, что считаешь важным. Я иногда не успевала записать, что он диктует. Иногда только слова успевала, или предложение покороче. Когда я пишу, мне еще нужно думать, как пишется, мягкий знак ставится или не ставится.
Это, конечно, моя вина, потому что я выбрала себе учиться рядом с русскими студентами. Другие из немецкой группы выбрали группы, где русский идет как иностранный. Но я сама так хотела, мне надо было чтобы язык дальше двигался. Мне не важна была грамматика, я хотела знать побольше слов. Но своей цели не достигла. Мне не хватало преподавания русского языка как иностранного. Нам предложили посещать такой курс, но за него надо было отдельно платить.
- Где жила, с какими бытовыми проблемами столкнулась?
- Жили в общежитиях вуза. Мне было очень важно, чтобы я жила одна в комнате. Так получилось, слава богу. За три дня до отъезда я написала человеку, с которым контактировала, что я хочу перенестись в гостевую семью, чтобы я жила в семье, потому что там гарантировалась бы, чтоб у меня была своя комната. Думаю, из-за этого меня здесь поселили потом в отдельную комнату, чтобы я не жаловалась потом. Это было хорошо, а так… ну,там вообще-то чисто, все нормально. Но нет приватной сферы - у вас есть такое выражение? Ее практически нет. У каждой двери есть внизу такое...5 сантиметров...как его...щель, да. И наверху также. И слышимость большая. Всегда слышала, как моя соседка по "Скайпу" говорит. И моим соседкам иногда в стену стучали, чтобы они потише говорили.
Горячая вода? Я боялась, но надеялась, что иностранцам воду не отключат, потому что будут жалобы. А своим…
- Свои потерпят?
- Да (смеется).
В общежитии недавно случай был. Соседка рассказывала. Нужно было заплатить за квартиру. Она заплатила, спросила, можно ли квитанцию получить. А ей сказали, что штамп на копии договора доказывает, что она заплатила. Без подписи. Без суммы. Она попросила, чтобы написали сумму, дату и подпись. На нее накричали, обозвали, деньги на пол бросили.
- За такие моменты стыдно, конечно. Еще какие-то неприятные ситуации были?
- Странно, что у вас здесь куча правил, но их вроде необязательно соблюдать.
- Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения?
- Да, такое я уже слышала (смеется)
Я однажды вернулась из бара, выпила два коктейля. Была в нормальном состоянии. Было после 12 ночи уже. Я шла и говорила с соседкой. Когда зашли через КПП, я молчала. И я слышу, что охрана кричит: “Девушка, девушка!”. Моя соседка позвала меня назад, и потом она (вахтер) на меня посмотрела и заявила: от вас аж пахнет, и взгляд не такой. Она меня заставила записаться куда-то, в какой-то лист нужно было написать группу, имя, фамилию, где и с кем я была, почему я пила…
Мне было смешно, не видела смысла. Я была с соседкой, но ей ничего не пришлось писать, а мне надо было. Хотя она даже больше выпила. Непонятная была ситуация. Потом мы вернулись в наш дом и рассказали вахте, что случилось, они очень добрые люди. Она на меня посмотрела и сказала. что у меня всегда взгляд такой, и не надо было ничего писать. В общем, не надо было мне ничего писать, но я систему не знаю (смеется) и как аккуратная девушка все написала.
Я знала, что у нас в общежитии нельзя пить алкоголь и курить. Иметь алкоголь можно, а пить нельзя. И если сильно пьяная приходишь, штраф может быть. А то, что в баре нельзя пить, я об этом не знала. Открыла свой договор, прочитала, а там ничего об этом нет. Там только про территорию. Но я же на территории не пила, я в баре пила. А так можно, потому что я не была пьяной. Если бы я раньше договор прочитала, то попросила бы показать это в договоре.
Но мне за тот случай ничего не было. А вахтер меня не раз спрашивала, не подошел ли кто ко мне. Никто потом не извинялся. Кто здесь будет извиняться за свое поведение? Никто!
- Лара, а как тебе казанский общественный транспорт?
- Серьезный вопрос? (смеется) Когда все едут в одно и то же время в университет, это ужасно.
- Сталкивалась с грубостью?
- Было, и не один раз. Допустим, только что в автобус сел, с тебя уже деньги просят, а ты даже еще кошелек из кармана не вытащила, а на тебя уже кричат: “Давайте быстрее!”. У нас нет кондукторов, никто не кричит. Заходишь впереди, выходишь сзади, все спокойно.
У нас в Германии есть проездные на год. А у вас за каждую поездку платить надо. Я у всех спрашивала, как с транспортом, можно ли купить абонемент, мне сказали, что такого нет. Про транспортную карту слышала, но это неудобно. Например, в Штутгарте просто платишь 200 евро за полгода и деньги у тебя не кончатся, можно хоть сколько ездить на всех видах транспорта: электрички, метро, автобусы и даже поезда.
Хочу отметить, что место в ваших автобусах мне уступали. В частности, 50-летние мужчины. Хотя я не была загружена, просто с рюкзаком из университета. Но я не сажусь, потому что не люблю вставать. Потому что если бабушка зайдет, то потом нужно встать. Даже в пустом стоя еду. Все равно мы слишком много сидим, час постоять в автобусе полезно… (смеется)
Иногда пропускала автобусы, пока не найду автобус, где помещусь. Если вижу, что он переполнен, у меня нет сил чтоб туда втолкнуться, чтоб меня там локтями били, я лучше следующий подожду.
Если я была мэром Казани, я бы построила шаттл. Это автобусы, которые без остановок едут из точки А до точки Б. Я бы их запустила от своего общежития до “Кольца”, хотя бы, или озера Кабан. И автобусы были не бы не такие полные, как сейчас.
- Шаттлы бесплатные должны быть? (смеемся)
- Ну это уже с мэром надо обсудить.
О самой вкусной еде в Казани, некрасивых людях и музыке в такси - во второй части материала.
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