«Если бы я была мэром Казани»: студентка из Германии рассказала, что бы хотела обсудить с Метшиным

25 января отмечают День российского студента. Дата порядочно обросла интернациональными деталями: праздник связан с именем римской мученицы Татианы, а международный гимн студенчества Gaudeamus, по некоторым данным, появился в районе 13-14 века в Германии.

Накануне праздника корреспондент ProKazan.ru поговорил с девушкой, которая приехала в Казань учиться с родины известной композиции. Под настоящим именем наша собеседница фигурировать в материале опасается, равно как и называть вуз, в котором она училась. Поэтому назовем студентку Лара, а вуз - пусть останется просто вузом. О том, зачем Лара выбрала нашу страну, что не так с соблюдением правил в России и какой общественный транспорт нужен Казани - в первой части интервью. Для передачи особенностей русского языка нашей героини обороты речи сохранены.

-Лара, как ты попала в Россию? Почему именно сюда?

-Я в Германии учусь и мне обязательно надо было учиться на семестр за рубежом. Я могла выбрать любую страну мира, и я выбрала Россию, потому что у меня корни здесь. Я хотела практиковать русский язык. Из России у меня все бабушки и дедушки, родители родились в Киргизии, потом уехали в Германию. Я первая, кто родилась в Германии. Дома со мной говорят по русски, я отвечаю по-немецки. Раньше я в России была. Первое впечатление - да не было, я просто очень устала (смеется). Не было ли страшно? Мне вообще никогда не страшно ни в какой стране. А с русской культурой я знакома.

- Как проходил учебный процесс? С какими сложностями столкнулась?

- Я сюда приехала и выбрала сама себе свои курсы. У нас никакой помощи с этим не было. Я только в течение учебы узнала, что у вас на курсах бывают группы, только полтора месяца назад узнала, как тут у вас все устроено.

- У группы же должен быть куратор…

- Куратор? (смеется) Не знала. У меня первый контакт был с человеком...я даже не знаю, чем он занимается. Сказали, спросите вот в том кабинете такого-то. Он сказал, что я могу выбрать себе любые курсы. Как выяснилось позже, преподаватели были не до конца осведомлены.

- Ну, у иностранных студентов, наверное, отдельная система была, преподаватели не знали...

- (перебивает) А почему? Почему? У нас вот каждый преподаватель знает, как система работает.

Тот человек сказал: список внизу на стенде. Я, во-первых, не знала, что такое стенд (смеется). Во-вторых, я подошла и не поняла, как вообще эти планы читать. Слева время, сверху дни...нашла в итоге страницу с выбором курсов в интернете, там и выбирала. Спросила у этого человека, подойдет ли мое расписание, он ничего не ответил. Я поняла это, как согласие. Посещала несколько курсов в течение учебы, некоторые курсы покинула, потому что не нашла здание (учебный корпус, в котором проходили занятия - ProKazan.ru). И у меня уже сил не было дальше его искать. Потом одной девочке понадобилось это же здание, и она тоже не могла найти, и никто в вузе не знал. Случайный прохожий подсказал.

- Трудно было усваивать материал? Все-таки язык не родной.

- Изучала политические курсы и связанные с русским языком. Русский язык и культура речи. Понимать было нормально, но мне не нравится, как тут преподают. То есть преподаватели часто читают то, что перед ними написано и даже в группу не смотрят. Диктуют, что надо записать. У нас в Германии преподаватель полтора часа рассказывает о какой-то теме, а ты записываешь, что считаешь важным. Я иногда не успевала записать, что он диктует. Иногда только слова успевала, или предложение покороче. Когда я пишу, мне еще нужно думать, как пишется, мягкий знак ставится или не ставится.

Это, конечно, моя вина, потому что я выбрала себе учиться рядом с русскими студентами. Другие из немецкой группы выбрали группы, где русский идет как иностранный. Но я сама так хотела, мне надо было чтобы язык дальше двигался. Мне не важна была грамматика, я хотела знать побольше слов. Но своей цели не достигла. Мне не хватало преподавания русского языка как иностранного. Нам предложили посещать такой курс, но за него надо было отдельно платить.

Фото из личного архива собесденицы издания

- Где жила, с какими бытовыми проблемами столкнулась?

- Жили в общежитиях вуза. Мне было очень важно, чтобы я жила одна в комнате. Так получилось, слава богу. За три дня до отъезда я написала человеку, с которым контактировала, что я хочу перенестись в гостевую семью, чтобы я жила в семье, потому что там гарантировалась бы, чтоб у меня была своя комната. Думаю, из-за этого меня здесь поселили потом в отдельную комнату, чтобы я не жаловалась потом. Это было хорошо, а так… ну,там вообще-то чисто, все нормально. Но нет приватной сферы - у вас есть такое выражение? Ее практически нет. У каждой двери есть внизу такое...5 сантиметров...как его...щель, да. И наверху также. И слышимость большая. Всегда слышала, как моя соседка по "Скайпу" говорит. И моим соседкам иногда в стену стучали, чтобы они потише говорили.

Горячая вода? Я боялась, но надеялась, что иностранцам воду не отключат, потому что будут жалобы. А своим…

- Свои потерпят?

- Да (смеется).

В общежитии недавно случай был. Соседка рассказывала. Нужно было заплатить за квартиру. Она заплатила, спросила, можно ли квитанцию получить. А ей сказали, что штамп на копии договора доказывает, что она заплатила. Без подписи. Без суммы. Она попросила, чтобы написали сумму, дату и подпись. На нее накричали, обозвали, деньги на пол бросили.

- За такие моменты стыдно, конечно. Еще какие-то неприятные ситуации были?

- Странно, что у вас здесь куча правил, но их вроде необязательно соблюдать.

- Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения?

- Да, такое я уже слышала (смеется)

Я однажды вернулась из бара, выпила два коктейля. Была в нормальном состоянии. Было после 12 ночи уже. Я шла и говорила с соседкой. Когда зашли через КПП, я молчала. И я слышу, что охрана кричит: “Девушка, девушка!”. Моя соседка позвала меня назад, и потом она (вахтер) на меня посмотрела и заявила: от вас аж пахнет, и взгляд не такой. Она меня заставила записаться куда-то, в какой-то лист нужно было написать группу, имя, фамилию, где и с кем я была, почему я пила…

Мне было смешно, не видела смысла. Я была с соседкой, но ей ничего не пришлось писать, а мне надо было. Хотя она даже больше выпила. Непонятная была ситуация. Потом мы вернулись в наш дом и рассказали вахте, что случилось, они очень добрые люди. Она на меня посмотрела и сказала. что у меня всегда взгляд такой, и не надо было ничего писать. В общем, не надо было мне ничего писать, но я систему не знаю (смеется) и как аккуратная девушка все написала.

Я знала, что у нас в общежитии нельзя пить алкоголь и курить. Иметь алкоголь можно, а пить нельзя. И если сильно пьяная приходишь, штраф может быть. А то, что в баре нельзя пить, я об этом не знала. Открыла свой договор, прочитала, а там ничего об этом нет. Там только про территорию. Но я же на территории не пила, я в баре пила. А так можно, потому что я не была пьяной. Если бы я раньше договор прочитала, то попросила бы показать это в договоре.

Но мне за тот случай ничего не было. А вахтер меня не раз спрашивала, не подошел ли кто ко мне. Никто потом не извинялся. Кто здесь будет извиняться за свое поведение? Никто!

- Лара, а как тебе казанский общественный транспорт?

- Серьезный вопрос? (смеется) Когда все едут в одно и то же время в университет, это ужасно.

- Сталкивалась с грубостью?

- Было, и не один раз. Допустим, только что в автобус сел, с тебя уже деньги просят, а ты даже еще кошелек из кармана не вытащила, а на тебя уже кричат: “Давайте быстрее!”. У нас нет кондукторов, никто не кричит. Заходишь впереди, выходишь сзади, все спокойно.

У нас в Германии есть проездные на год. А у вас за каждую поездку платить надо. Я у всех спрашивала, как с транспортом, можно ли купить абонемент, мне сказали, что такого нет. Про транспортную карту слышала, но это неудобно. Например, в Штутгарте просто платишь 200 евро за полгода и деньги у тебя не кончатся, можно хоть сколько ездить на всех видах транспорта: электрички, метро, автобусы и даже поезда.

Хочу отметить, что место в ваших автобусах мне уступали. В частности, 50-летние мужчины. Хотя я не была загружена, просто с рюкзаком из университета. Но я не сажусь, потому что не люблю вставать. Потому что если бабушка зайдет, то потом нужно встать. Даже в пустом стоя еду. Все равно мы слишком много сидим, час постоять в автобусе полезно… (смеется)

Иногда пропускала автобусы, пока не найду автобус, где помещусь. Если вижу, что он переполнен, у меня нет сил чтоб туда втолкнуться, чтоб меня там локтями били, я лучше следующий подожду.

Если я была мэром Казани, я бы построила шаттл. Это автобусы, которые без остановок едут из точки А до точки Б. Я бы их запустила от своего общежития до “Кольца”, хотя бы, или озера Кабан. И автобусы были не бы не такие полные, как сейчас.

- Шаттлы бесплатные должны быть? (смеемся)

- Ну это уже с мэром надо обсудить.

О самой вкусной еде в Казани, некрасивых людях и музыке в такси - во второй части материала.