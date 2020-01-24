У казанских школьников нашли вшей. Карантин вводить не будут

В казанских школах зарегистрировано 13 случаев педикулеза, сообщает "Вечерняя Казань" со ссылкой на сообщение мэрии Казани.

"В результате проводимых осмотров в декабре прошлого года и январе текущего года были выявлены 13 случаев педикулеза в школах №1, 13, 39, 80, 116" - значится в ответе мэрии.

Также в городском руководстве уточнили, что осмотры детей проводят 4 раза в год, все дети, у которых нашли вшей, отправлены на лечение, а ситуация с заболеваемостью далека от эпидемической и не является основанием для введения карантина.