Пассажирка из Уфы устроила пьяный дебош в самолете. Ее пришлось связать скотчем

Жительница Уфы устроила на борту самолета, следующего рейсом Уфа-Дубай, пьяный дебош. Об этом сообщает bashinform.ru.

Инцидент произошел 21 января, женщина держала в напряжении весь салон воздушного судна и бортпроводников порядка 40 минут.

"Она бросалась на пассажиров, которые делали ей замечания, была в таком состоянии, что не могла себя контролировать, материлась. Нескольких мужчин ударила сумкой и кулаками.<...> Ее были вынуждены успокоить, связали руки скотчем. Мера оказалась тоже недейственной. Пассажиры снимали «диву» на мобильные. Экипаж составил протокол, а командир корабля заявил в эфир, что если неадекватная гражданка не успокоится, то самолёт совершит вынужденную посадку в Иране" - приводит издание слова очевидцев.

В итоге пассажирка уснула, при приземлении в ОАЭ ее передали полиции. Женщине грозит штраф и исправительные работы.