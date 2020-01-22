В Казани двое парней избили пожилых инвалидов

В Кировском районе Казани двое парней избили и ограбили инвалидов.

Как сообщают в МВД РТ, поздним вечером 13 января на остановке "Можайского" двое мужчин в возрасте 56 и 57 лет, имеющие ограничения по состоянию здоровья, ждали транспорт, чтобы уехать домой. Спустя время из маршрутного автобуса вышли молодые люди. Они предложили пожилым мужчинам поймать попутную машину и доехать до необходимого адреса вместе, поясняя это тем, что направляются в ту же сторону. Потерпевшие согласились с предложением неизвестных и сели вместе с ними в машину. По дороге подозреваемые попросили водителя попутки высадить их возле одного из строящихся домов на улице Авзаловой. Дождавшись момента, когда машина отъедет, молодые люди начали избивать потерпевших, нанося им удары руками и ногами, а потом отобрали у них мобильные телефоны и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту в отделе полиции "Юдино" было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемые в нападении - граждане в возрасте 25 и 29 лет задержаны и заключены под стражу, мобильные телефоны, похищенные у потерпевших, изъяты и приобщены к делу.