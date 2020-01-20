Преступлений стало больше, раскрываемость - ниже. Прокуратура РТ подвела итоги 2019 года

В Татарстане по итогам 2019 года увеличилось число зарегистрированных преступлений: по данным прокуратуры РТ, рост составил 14,3%. Особенно, как отметили в надзорном ведомстве, выросло количество краж и мошенничеств - с 25111 до 30730; на 27,4 % возросло число тяжких и особо тяжких преступлений. Негативные тенденции роста наблюдаются в Авиастроительном районе Казани, а также в Набережных Челнах, Муслюмовском, Сармановском и Черемшанском районах.

Параллельно на территории республики снизилась раскрываемость преступлений: в Казани – с 42,9 % до 34,6%, в Набережных Челнах – с 61,3 % до 43,7 %. Наименьшая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений отмечается в Казани, Альметьевском, Зеленодольском и Кайбицком районах.

Кроме того, в 2019 году прокурорами выявлены многочисленные факты сокрытия преступлений от учета: по их инициативе на учет поставлено 2264 уголовно наказуемых деяния. Прокурорами отменено 644 постановления о возбуждении уголовных дел, в том числе 22 - по преступлениям экономической направленности.