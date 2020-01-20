Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения видеороликом

Сегодня первый президент РТ Минтимер Шаймиев отмечает 83-й день рождения. В аккаунте действующего главы республики Рустама Минниханова появилось видеопоздравление в адрес предшественника. Поздравить Шаймиева он призвал и всех своих подписчиков:
"Друзья, давайте поздравим сегодня Минтимера Шариповича с днём рождения, пожелаем здоровья и долгих лет жизни!" - пишет Мининханов.
Буген Минтимер Шариповичнын туган коне, дуслар! Анын Татарстан хэм татар халкы усешенэ керткэн хезмэтен бэялэп бетергесез. Эйдэгез, барыбыз да аны котлыйк! Тазалык, озын гомер телик! Друзья, давайте поздравим сегодня Минтимера Шариповича с днём рождения, пожелаем здоровья и долгих лет жизни!
"Это великий человек с большой буквы, крепкого здоровья ему".
"С днём рождения! От всей души желаем долгих - долгих лет жизни! Благодарим Вас за все, что Вы делали и делаете для всех нас!!!"
"Уважаемый Минтимир Шарипович Шаймиев! Поздравляю Вас с Величайшим Днём Рождением и Любимом Прекрасном Здоровом Счастливом Богатом Развивающимся Мире. Вы Великии Человек и Создали Сделали Ценные Лучшие Хорошие Творения Дела , Построили Империю Татарстан и Великого Победителя Народа. Вы Живете ВысокоДостойной Уважаемой и Ценной Любимой , счастливой Здоровой жизнью. Успешного Продолжения Вашей Жизни в Великом Процветающем Вселенной сотни лет Вперёд Вверх. Вас окружают хорошая семья , дети , внуки , партнеры , друзья и Влиятельные Люди со Всего Мира" - пишут татарстанцы в комментариях.
Напомним, что Минтимер Шаймиев родился в Мензелинском районе, с 12 июня 1991 по 25 марта 2010 являлся президентом Республики Татарстан, с 2010 года - Государственный советник Татарстана. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством». Герой Труда Российской Федерации".
комментарии
И наверно оставит
Мне в подарок пятьсот эскимо.