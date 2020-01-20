Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

09:06, сегодня
Ночью в Казани произошел крупный пожар на Даурском рынке
11:55, сегодня
Житель Татарстана отправится в колонию за изнасилование 92-летней бабушки
11:40, сегодня
В Татарстане из-за портативного аккумулятора произошел пожар в школе. Эвакуировано 740 детей
08:11, 17.01.2020
В РТ запустили ипотеку от 2,7%
11:15, сегодня
Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения видеороликом
10:53, сегодня
В Казани загорелись два частных дома. Есть погибший
10:48, сегодня
Прокуратура прокомментировала видео с танцующей на крыше в Челнах девушкой
10:44, сегодня
ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России
10:00, сегодня
Союз журналистов России прокомментировал призыв главы Чувашии «мочить журналистов»
09:24, сегодня
В Альметьевске Toyota сбила пешехода, мужчина в реанимации
09:14, сегодня
В Челнах прохожие жестоко избили предпринимателя
08:32, сегодня
В Елабуге мужчина выпал из окна высотки
08:20, сегодня
Поженившиеся трансгендеры из Казани рассказали об угрозах и травле
07:53, сегодня
На трассе перевернулся автобус, ехавший в Казань с выставки собак
18:26, 19.01.2020
Движение по проспекту Ямашева оказалось временно ограничено
17:57, 19.01.2020
Машина провалилась под воду на Голубом озере
17:19, 19.01.2020
В Болгаре спасли рыбка, провалившегося под лед
15:24, 19.01.2020
Дмитрий Медведев сообщил причины отставки правительства
14:56, 19.01.2020
На дорогах Казани застрял кроссовер, провалившись в яму
14:11, 19.01.2020
Житель Челнов выпрыгнул из окна больницы из-за галлюцинаций
13:29, 19.01.2020
В Челнах водитель не справился с управлением и перевернулся
13:24, 19.01.2020
В Казани столкнулись две машины и снесли светофор
12:24, 19.01.2020
Мужчина из РТ до смерти избил свою жену
11:56, 19.01.2020
В РТ загорелась ферма, в которой находилось около ста животных
10:00, 19.01.2020
Появление материнского капитала увеличит спрос на ипотеку у молодых семей в 2020 году
09:21, 19.01.2020
На одной из улиц Казани провалился асфальт
09:01, 19.01.2020
Казань побила очередной температурный рекорд
08:50, 19.01.2020
В Казани во время пожара пострадали три человека
16:44, 18.01.2020
В татарстанский приют, где жаловались на домогательства, приехали психолог и детский омбудсмен РТ
15:51, 18.01.2020
В праздник Крещения митрополит Феофан совершит богослужения в храмах Казани
15:25, 18.01.2020
В Казани с четверга ожидается похолодание
15:06, 18.01.2020
В Казани спасатели ликвидировали с заброшенного дома свисающую над тротуаром раму
14:49, 18.01.2020
Экс-голкипер «Рубина» делает ставки на матчи
14:22, 18.01.2020
Соцсети: в Челнах девушка едва не сорвалась с крыши ради видео
13:45, 18.01.2020
В Казани нетрезвый водитель протаранил припаркованные автомобили
13:30, 18.01.2020
У жительницы Лениногорска мошенники сняли с карты 120 000 рублей
12:53, 18.01.2020
В татарстанском приюте отстранили от работы подозреваемого в педофилии трудовика
10:52, 18.01.2020
Из-за оттепели у храма-памятника на Казанке отменили крещенские купания
10:30, 18.01.2020
В Болгаре супружеская пара отравилась угарным газом
10:09, 18.01.2020
В парке Урицкого неизвестные портят деревья
09:37, 18.01.2020
В Казани сняли на видео, как пьяная девушка протаранила несколько автомобилей
09:19, 18.01.2020
В Горкинско-Ометьевском лесу выступит струнный ансамбль «Злачное место»
09:06, 18.01.2020
Пропавший после новогодних каникул, проведенных в Казани, актер нашелся
20:13, 17.01.2020
«У нас стали мягкими кости»: казанский ортопед назвал причины частых травм
19:40, 17.01.2020
В России зафиксировали первый случай смерти от снюса
17:30, 17.01.2020
В шахте лифта казанской многоэтажки нашли труп мужчины
17:18, 17.01.2020
В Казани родился малыш весом в полкилограмма
17:02, 17.01.2020
В Казани сдали еще два дома «обманутых дольщиков»
16:48, 17.01.2020
В РТ парень помял несколько машин из-за обиды на девушку
16:37, 17.01.2020
Житель Нижнекамска избил коллегу до сотрясения мозга из-за ревности
16:25, 17.01.2020
В Челнах банк оформил страховку на женщину без ее согласия
15:46, 17.01.2020
ProKazan.ru рекомендует
15:43, 17.01.2020
Банк ВТБ поздравляет команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»
15:29, 17.01.2020
МЧС РТ опубликовало список опасных мест на льду водоемов республики
15:03, 17.01.2020
SMS о поисках пропавших получают более 55 000 человек
14:57, 17.01.2020
Жители Татарстана могут купить абонемент на электрички
14:51, 17.01.2020
Алла Духова рассказала Prokazan о Todes-самозванцах и карьере балета
14:19, 17.01.2020
8 пьяных водителей и 4 сбитые пенсионерки: за сутки в Казани произошло почти две сотни аварий
13:17, 17.01.2020
Молодой парень, пропавший в Казани в конце декабря, найден мертвым
13:15, 17.01.2020
«Днём - работа, вечером - песни у костра»: почему казанский стройотряд называют сектой
13:04, 17.01.2020
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
13:01, 17.01.2020
Челнинец сбил 11-летнюю девочку на парковке ТЦ
13:01, 17.01.2020
«Диля мечтала родить девочку»: семья погибшей при родах жительницы Татарстана нуждается в помощи
12:42, 17.01.2020
В Челнах произошло возгорание пассажирского автобуса
12:10, 17.01.2020
В Татарстане задержали парней, находившихся в федеральном розыске за похищение человека
11:52, 17.01.2020
Споры по проекту Генплана Казани будет решать специальная комиссия
11:00, 17.01.2020
В Татарстане разрешение на строительство можно получить в электронном виде
09:05, 17.01.2020
В школе в Челнах проведут проверку после жалобы на учительницу французского
08:21, 17.01.2020
13-летняя россиянка забеременела от 10-летнего мальчика
08:01, 17.01.2020
Уволившейся после скандальных учений со школьниками в РТ чиновнице нашли работу
07:52, 17.01.2020
В Челнах незнакомец требует у несовершеннолетней студентки интимные фото
21:54, 16.01.2020
В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму
16:42, 16.01.2020
Челнинский суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в изнасиловании детей
16:21, 16.01.2020
Житель Альметьевска ворвался в дом пенсионерки и ограбил ее
15:23, 16.01.2020
Главного следователя Челнов отстранили от должности из-за уголовного дела
15:04, 16.01.2020
Челнинец напал на своего знакомого с двумя ножами
11:37, 16.01.2020
«Лада» сгорела после ДТП в Татарстане: в МЧС рассказали подробности
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
Фото shaimiev.tatarstan.ru

Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения видеороликом

Cегодня, 11:15 199 3 Автор: prokazan.ru

Сегодня первый президент РТ Минтимер Шаймиев отмечает 83-й день рождения. В аккаунте действующего главы республики Рустама Минниханова появилось видеопоздравление в адрес предшественника. Поздравить Шаймиева он призвал и всех своих подписчиков:

"Друзья, давайте поздравим сегодня Минтимера Шариповича с днём рождения, пожелаем здоровья и долгих лет жизни!" - пишет Мининханов.

 

 

"Это великий человек с большой буквы, крепкого здоровья ему".
"С днём рождения! От всей души желаем долгих - долгих лет жизни! Благодарим Вас за все, что Вы делали и делаете для всех нас!!!"
"Уважаемый Минтимир Шарипович Шаймиев! Поздравляю Вас с Величайшим Днём Рождением и Любимом Прекрасном Здоровом Счастливом Богатом Развивающимся Мире. Вы Великии Человек и Создали Сделали Ценные Лучшие Хорошие Творения Дела , Построили Империю Татарстан и Великого Победителя Народа. Вы Живете ВысокоДостойной Уважаемой и Ценной Любимой , счастливой Здоровой жизнью. Успешного Продолжения Вашей Жизни в Великом Процветающем Вселенной сотни лет Вперёд Вверх. Вас окружают хорошая семья , дети , внуки , партнеры , друзья и Влиятельные Люди со Всего Мира" - пишут татарстанцы в комментариях. 

Напомним, что Минтимер Шаймиев родился в Мензелинском районе,  с 12 июня 1991 по 25 марта 2010 являлся президентом Республики Татарстан, с 2010 года - Государственный советник Татарстана. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством». Герой Труда Российской Федерации".

 

читайте также:

Рустам Минниханов останется председателем Совета Ассоциации инновационных регионов
Ляйсан Утяшева научит татарстанцев, как вести бизнес
Рустам Минниханов прокомментировал отставку правительства России
Минниханов ушел в отпуск
Татарстан подписал соглашение с федеральным оператором по обращению с токсичными отходами
Жители РТ просят у Минниханова асфальт, детсады и кресло президента
«Мужик сказал - мужик сделал»: Минниханов подарил мальчику из Казани полет на вертолете
В Татарстане могут построить газоперерабатывающий завод
«Это проект во благо»: Минниханов высказался о строительстве мусоросжигательного завода под Казанью
Рустам Минниханов прокомментировал возможность выдвижения на следующий президентский срок
Рустам Минниханов подарит мальчику из Татарстана полет на вертолете
Минниханов предложил жителям РТ софинансировать благоустройство дворов
Участники протестов под Казанью требуют отставки Рустама Минниханова
«Человек должен определиться»: Минниханов высказался о двойной идентичности в переписи населения
Глава Башкирии дал предпринимателям сутки, чтобы убрать с прилавков снюсы
«Из жизни ушёл сильный, трудолюбивый человек»: Минниханов выразил соболезнования вдове Лужкова
Траур в Забайкалье: Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в ДТП
Чешской бизнес-миссии не дали прилететь в Казань на встречу с руководством РТ
Минниханов встретится с министром толерантности Объединенных Арабских Эмиратов
«Это человек железной воли»: Минниханов поздравил Путина с днем рождения
Рустам Минниханов проехал непристегнутый за рулем. Это попало на видео
Минниханов поблагодарил пенсионера, который починил подвесной мост через Казанку
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
20 января 2020
11:28
С днём рождения поздравит
И наверно оставит
Мне в подарок пятьсот эскимо.
Горожанин
1
20 января 2020
11:39
Купил в Карусели 58 местный катык:вода из-под крана,чуть подкрашенная.Молоко вонючее,после кипячения,покупал когда подавитесь от своей жадности и подлости.
Горожанин
0
20 января 2020
11:57
С Днём рождениЯ

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
09:10, 14.01.2020
Зачем нужна помощь юристов: мифы и ответы
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%