Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения видеороликом

Сегодня первый президент РТ Минтимер Шаймиев отмечает 83-й день рождения. В аккаунте действующего главы республики Рустама Минниханова появилось видеопоздравление в адрес предшественника. Поздравить Шаймиева он призвал и всех своих подписчиков:

"Друзья, давайте поздравим сегодня Минтимера Шариповича с днём рождения, пожелаем здоровья и долгих лет жизни!" - пишет Мининханов.

"Это великий человек с большой буквы, крепкого здоровья ему".

"С днём рождения! От всей души желаем долгих - долгих лет жизни! Благодарим Вас за все, что Вы делали и делаете для всех нас!!!"

"Уважаемый Минтимир Шарипович Шаймиев! Поздравляю Вас с Величайшим Днём Рождением и Любимом Прекрасном Здоровом Счастливом Богатом Развивающимся Мире. Вы Великии Человек и Создали Сделали Ценные Лучшие Хорошие Творения Дела , Построили Империю Татарстан и Великого Победителя Народа. Вы Живете ВысокоДостойной Уважаемой и Ценной Любимой , счастливой Здоровой жизнью. Успешного Продолжения Вашей Жизни в Великом Процветающем Вселенной сотни лет Вперёд Вверх. Вас окружают хорошая семья , дети , внуки , партнеры , друзья и Влиятельные Люди со Всего Мира" - пишут татарстанцы в комментариях.

Напомним, что Минтимер Шаймиев родился в Мензелинском районе, с 12 июня 1991 по 25 марта 2010 являлся президентом Республики Татарстан, с 2010 года - Государственный советник Татарстана. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством». Герой Труда Российской Федерации".