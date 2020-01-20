На торжественном мероприятии в честь Дня печати глава Чувашской республики Михаил Игнатьев призвал "мочить" журналистов, который критикуют власть.

"Отдельные (журналисты или блогеры – ред.), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает" - приводит слова Игнатьева "Правда ПФО".

Как сообщает издание, поручение "мочить" Игнатьев адресовал министру цифровизации и информполитики Михаилу Анисимову. На громкое заявление уже отреагировали в Союзе журналистов России. Председатель Союза Владимир Соловьёв так прокомментировал слова главы Чувашии:

"Мочить журналистов" - это, похоже, новый способ борьбы с фейк-ньюс от главы Чувашии. Как нам стало известно - это не первая оригинальная цитата чиновника в адрес независимых журналистов. Хочется надеяться, что Михаил Игнатьев изменит своё отношение к СМИ и поймёт, что «мочить» - не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой..." - заявил Соловьев.

Также извиниться перед журналистами главу Чувашии призвали в "Единой России": заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко отметил что должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли.

"Двусмысленное высказываемое Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов. Поэтому я считаю, что он должен как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом", - подчеркнул Ревенко.