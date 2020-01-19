Машина провалилась под воду на Голубом озере

Происшествие произошло прямо во время Крещенского купания. Фотографии и видео с место событий опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Видимо, водитель машины слишком близко подъехал к озеру и не рассчитал того, что может скатиться по крутому спуску под воду. На фотографиях видно, что задняя часть автомобиля находится в воде. Также очевидцев возмутило то, что в воду попало машинное масло. Об этом также высказались пользователи соцсетей:

"На голубом озере люди купаются на крещение, а машина воду загрязняет и уток Травит" (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

"Ещё никто не портил это озеро, надеюсь ему выпишут хороший штраф"

"Сами губим природу, нет ответственности никакой"