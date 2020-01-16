В Казани продают легендарный Ford Mustang 1967 года

На сервисе Авито опубликовано объявление о продаже в Казани автомобиля Ford Mustang 1967 года выпуска. Согласно объявлению, это машина 1 поколения линейки, с механической коробкой передач, левым рулем и двигателем на бензине. Как заявляет автор, машина не битая, пробег составляет 10 тысяч километров.

За легендарный автомобиль красного цвета владелец надеется получить 7 миллионов рублей. Посмотреть машину можно в микрорайоне Соцгород.

Отметим, что на Авито в Казани размещено всего два объявления о продаже Ford Mustang. Во втором случае черный автомобиль 2014 года выпуска (6 поколение) с коробкой-автоматом и пробегом в 70,5 тысяч километров продает автодилер за 1,9 миллионов рублей.