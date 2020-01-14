«Осталось сбросить 1,5 кг». Хозяин кота Виктора рассказал, когда его питомец посетит Казань

Михаил Галин, хозяин известного кота Виктора, отреагировал на приглашение председателя госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова посетить Казань. Житель Владивостока сообщил, что планирует посетить регион, но не в ближайшее время. Сейчас Виктору нужно сбросить вес, чтобы его без проблем пропускали в салон самолета.

По словам Михаила, чтобы Виктор снова смог летать, ему необходимо избавиться еще как минимум от полутора килограммов.

«Я с большим удовольствием посетил бы Казань, но к вам лететь только с пересадками. Коту тяжело будет, поэтому пока поберегу его. Возможно позже, тем более, как мне сказали, казанское гостеприимство не имеет срока давности», - цитирует Галина издание Kazancat.ru. Мужчина также сообщил, что компания «Ак Барс страхование» застраховало жизнь и здоровье его питомца.

Напомним, кот Виктор стал известен после того, как его не пустили в салон самолета «Аэрофлота» из-за слишком большого веса. Тогда его хозяин схитрил и предъявил другого кота на досмотре, а после подменил на своего питомца. «Аэрофлот» за это исключил Галина из программы лояльности и лишил его всех бонусных миль.