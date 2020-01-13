Счетная палата РФ: строительство магистрали и жилья добавит Казани строительных отходов

Аудиторы Счетной палаты РФ спрогнозировали увеличение количества строительного мусора в Казани из-за строительства высокоскоростной магистрали и возведения новых жилых домов.

Согласно отчету, опубликованному на сайте ведомства, "строительные отходы будут образовываться на территориях городов Москва, Нижний Новгород, Казань, Тольятти, Владимир, Чебоксары, а также субъектов Российской Федерации, расположенных по берегам реки Волги и вблизи рек Оки и Клязьмы". Строительный мусор может быть размещен на имеющихся полигонах в отсутствие планов по его переработке.

Прогнозируемый экономический рост РФ в 2020 году составит 2%, начиная с 2021 года - 3%, СП считает, что это может усугубить экологические проблемы в стране.