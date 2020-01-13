В Казани готовятся к созданию "цифрового двойника" города. Он объединит все внутренние структуры города и позволит анализировать жизненные циклы каждого объекта, его реакцию на возможные изменения и внешние воздействия, сообщают в мэрии.

Сейчас внедряется программная платформа, которая станет его основой. "Комплексная муниципальная геоинформационная система города Казани" уже содержит сведения более чем о 2 миллионах объектов, собранных в 250 наборов пространственных сведений. Ежедневно над КМГИС работают сотрудники 8 подразделений, ее наполняют юридически значимыми сведениями по земельным и градостроительным вопросам.

"Она обеспечивает автоматизацию части градостроительных задач, в том числе связанных с формированием градостроительных планов земельных участков, составлением градостроительного заключения, формированием схемы размещения земельного участка на кадастровом плане территории, выполнением пространственного анализа расположения границ земельного участка. Также в КМГИС объединены все юридические споры и судебные дела по земельным участкам. На следующем этапе планируется ввести подобные сведения и по объектам капитального строительства" - пояснили в пресс-службе городских властей.

На сегодня уже автоматизирован пространственный анализ текущей градостроительной ситуации при формировании земельного участка, при подготовке ГПЗУ, при согласовании трасс инженерных коммуникаций и подготовке градостроительных заключений. В дальнейшем функционал системы планируют расширить.