В Иннополисе создадут блокчейн-платформу за 600 миллионов

Университет Иннополис, "Аэрофлот" и BitFury создадут первую в России полностью верифицированную блокчейн-платформу стоимостью 600 млн рублей. Как сообщают на сайте университета, вуз выиграл в конкурсе Минцифры РФ и получил статус ЛИЦ (лидирующего исследовательского центра) в области блокчейна. Софинансировать программу наполовину будут из частных источников, вторую половину суммы составит грант нацпроекта "Цифровая экономика".

"Верифицированная система распределённого реестра, которую разработают специалисты центра в 2020—2021 годах, будет отвечать отечественным требованиям безопасности. Технология включит специализированный язык программирования, который разрабатывается в Университете Иннополис, верифицированный компилятор, криптографические методы и протоколы, методы верификации свойств программ. До 2021 года технология заработает в 6 отраслях цифровой экономики России, а к 2022 году — в 8" - рассказали в пресс-службе университета.

Партнерами ИТ-вуза стал "Аэрофлот" - для компании специалисты Университета Иннополис разработают блокчейн-решение с полной формальной верификацией смарт-контрактов и интегрируют его с пилотным проектом авиакомпании — заправки воздушных судов. В Татарстане новшеством также заинтересовались Минздрав республики, нефтегазовые и машиностроительные компании. Ожидается, что в будущем разработку применят в здравоохранении, транспорте, финансовых услугах, промышленности, энергетике, образовании, сельском и городском хозяйствах.