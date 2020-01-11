В Татарстане задержали активиста, опубликовавшего постановочное видео о суде над Путиным

В Набережных Челнах задержан активист Карим Ямадаев, опубликовавший в декабре постановочное видео о суде над президентом страны Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Задержание связано с делом о призывах к терроризму в интернете, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката международной правозащитной организации «Агора» Павла Терентьева.

Из-за этого же видео Ямадаев был подозреваемым в деле об оскорблении властей, он находился под обязательством о явке. Видеозапись начинается с предупреждения, что авторы не преследуют цели пропагандировать насилие или разжигать ненависть, а все совпадения с реальными людьми случайны.

В марте прошлого года Кариму Ямадаеву назначили 29 суток административного ареста за установку надгробия с фотографией Владимира Путина перед зданием Следственного комитета в Челнах.