Инспекторы Минэкологии РТ ищут владельцев куч грязного снега в Казани

Инспекторы Минэкологии РТ ищут виновных в несанкционированном складировании снега в Казани.

Как пояснили в ведомстве, в период новогодних праздников пресечено 7 таких нарушений. Несанкционированные снежные свалки нашли на Минской, проспекте Победы, в поселке Мирный и за микрорайоном "Примавера". С целью привлечения виновных лиц к административной ответственности по выявленным фактам возбуждено расследование по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", а с мест свалок отобраны пробы для определения токсичности снега. При таянии загрязненный снег несет опасность для почвы и водных объектов, предупреждают экологи.

В ведомстве также перечислили утвержденные на текущую зиму места временного складирования снега в Казани. Это следующие адреса: ул. Васильченко, д.41в; ул. Путейская, д.10; ул. Портовая (в сторону ул. А.Халикова); пересечение улиц Ф.Амирхана и М.Миля (в районе авторынка); пересечение улиц Воровского и Короленко; ул. Бухарская (за МУП "ПАТП-2"); жилой массив Дербышки (за КОМЗ); ул. Аделя Кутуя (возле дома №86, к.1).