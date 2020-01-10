Во время застолья жительница Казани получила ранения и лишилась имущества

7 января в отдел полиции "Сафиуллина" поступило сообщение, что в квартире на улице Зорге неизвестная женщина нанесла потерпевшей несколько ударов ножом и похитила личное имущество.

Полицейские, прибывшие на место, установили, что накануне в гости к паре пришел знакомый, который привел с собой подругу. На следующее утро мужчины ушли по своим делам, а застолье продолжилось без их участия. В процессе женщины поссорились, подозреваемая схватила кухонный нож и несколько раз ударила потерпевшую в область живота и плеча. После этого она забрала ее золотые украшения, мобильный телефон и покинула квартиру.

40-летнюю потерпевшую с тяжелыми ранениями обнаружил один из мужчин, когда вернулся домой. Он же вызвал на место происшествия медиков и полицию. Последние в кратчайшие сроки установили личность предполагаемой преступницы и задержали ее по месту жительства. 37-летняя подозреваемая находится в одном из СИЗО Казани, в отношении нее будет избрана мера пресечения.