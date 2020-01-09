Жительница Казани пыталась купить швейную машинку, но нарвалась на мошенников

Жительницу Казани обманули при попытке купить швейную машинку через Интернет. Как сообщают в МВД РТ, гражданке причинен ущерб на сумму более 57 тысяч рублей.

23-летняя потерпевшая сообщила, что на сайте бесплатных объявлений нашла объявление о продаже швейного оборудования, позвонила по указанному номеру и договорилась об условиях сделки. Девушка перечислила предоплату на номер банковской карты «продавца», после чего он перестал выходить на связь. О произошедшем потерпевшая заявила в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подозреваемого.

В МВД напоминают: гражданам, которые стали жертвой мошенников, следует как можно быстрее сообщить об этом в полицию по телефонам 02 или 112.