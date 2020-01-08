За минувшие сутки из Казани вывезли более 3,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли более 3,7 тыс. тонн снега, сообщает мэрия Казани.

Уборку снега осуществляли 329 дорожных рабочих и 530 единиц специальной техники, в том числе 150 комбинированных дорожных машин, 10 снегопогрузчиков, 131 тракторная щетка, 14 грейдеров, 69 фронтальных погрузчиков, 31 МКСМ "Барсик", 116 самосвалов.

На дорогах города за сутки было использовано 147 тонн противогололедных материалов, в том числе 28 тонн реагента и 119 тонн пескосоляной смеси, сообщается в мэрии.