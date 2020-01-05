«Попросил братика у Деда Мороза». В новогоднюю ночь в Казани родилось 11 детей

В Казани в ночь с 31 декабря на 1 января родилось 11 детей – восемь мальчиков и три девочки, сообщили в управлении ЗАГС города.

Первым новорожденным 2020 года стал мальчик, появившийся на свет в Республиканской клинической больнице сразу после полуночи. Вес малыша составил 3,5 кг, рост – 54 сантиметра. Новорожденного назвали Булатом. При выписке семью поздравил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

Брат Булата в прошлом году в письме Деду Морозу попросил главного новогоднего волшебника выполнить его желание и подарить братика, рассказали в ЗАГСе.

1 января на свет появилось 32 малыша – 16 мальчиков и 16 девочек.