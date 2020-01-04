Новый год в казанских парках встретили 50 тысяч человек

Новый год около центра семьи "Казан" и в парке "Черное озеро" встретили порядка 50 тысяч жителей и гостей столицы РТ. Такие подсчеты опубликовали в пресс-службе городской мэрии.

Отметим, что на обеих площадках были организованы развлекательные программы и трансляции праздничных обращений Рустама Минниханова и Владимира Путина. О том, как прошла встреча Нового года на Черном озере, мы писали ранее.

Напомним, что в парках и скверах Казани все новогодние каникулы будут проходить развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Программу можно посмотреть здесь.