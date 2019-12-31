В Казани росгвардейцу дали срок за взятку машиной

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор сотруднику вневедомственной охраны Файзуллину, который обвинялся в получении взятки.

Как сообщают в пресс-службе суда, являясь командиром взвода батальона полиции Управления вневедомственной охраны по городу Казани – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Татарстан", Файзуллин использовал свои должностные полномочия, вопреки интересам службы скрыл факт обнаружения у задержанного неустановленного вещества, а также не доложил об этом в правоохранительные органы,

В качестве взятки за это он получил автомобиль Daewoo Nexia стоимостью 181 131 руб 16 копеек. Завладев автомобилем, осужденный продал его за 105 000 рублей, полученной суммой распорядился по своему усмотрению.

При определении вида и меры наказания судом учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного. Файзуллину предстоит провести 7 лет в колонии строгого режима; на 5 лет он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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