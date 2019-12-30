В Татарстане 10 человек пострадали после алкогольных застолий

10 жителей Татарстана пострадали после употребления спиртных напитков.Как сообщили в МВД РТ, среди них трое казанцев, двое челнинцев, а также жители Агрыза, Нурлата, Елабуги и Альметьевска. Во всех случаях причинами стала агрессия и неконтролируемое поведение.

В Набережных Челнах совместное распитие спиртных напитков привело к ссоре между сводными братьями, здесь один другому всадил нож в спину. Еще один челнинец - 16-летний парень - в Агрызе набросился с ножом на отчима. Двое жителей Елабуги - безработный и фрезеровщик, будучи пьяными, поссорились в букмекерской конторе, ножевые ранения получил фрезеровщик.

В Нурлатскую центральную районную больницу были госпитализированы с ножевыми ранениями различных частей тела двое местных жителей 22-х и 26-лет. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый молодой человек 1992 года рождения. Со слов задержанного преступление совершено на почве внезапно возникшей ссоры после распития спиртных напитков.

МВД Татарстана напоминает: любого человека в состоянии алкогольного опьянения следует воспринимать как возможного агрессора: настроение у него быстро меняется, он ведет себя неадекватно и не может себя контролировать.