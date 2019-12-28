В Госакогольинспекции РТ устроили дегустацию шампанского и составили рейтинг

Накануне в республиканской Госалкогольинспекции состоялось заседание членов межведомственной дегустационной комиссии по алкогольной продукции. Специалисты оценили 12 образцов игристых белых вин, из них 7 образцов категории брют производства Франции, Италии, Испании, Аргентины, Люксембург и 5 образцов Асти производства Италии.

Как отметили в ведомстве, 99% игристых вин, продаваемых в рознице, зарубежного производства, среди них наибольшей популярностью пользуются итальянские и французские. Из российских производителей в рейтинге розничной продажи лидирует "Дербентское", "Абрау Дюрсо" и "Дагестанское". Ранее производимое "Татспиртпромом" "Российское" теперь делают под данной торговой маркой в Беслане, больше в РТ никто игристые и шапманские вина не производит.

Результаты дегустации представлены в таблицах (кликабельно).

Итоги дегустации брютов

Игристые вина

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