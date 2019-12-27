Жители Татарстана могут пожаловаться на магазины, которые продают снюс

В Татарстане заработала горячая линия – жители республики могут сообщить о торговых объектах, где реализуется бестабачная никотинсодержащая продукция. Продажа такой продукции без документов, подтверждающих ее безопасность, не допускается. В будни дни граждане могут рассказать о таких торговых точках по телефону 272-80-33, в выходные - 238-98-54.

Кроме того, в республике проводятся внеплановые проверки торговых объектов с целью пресечения торговли небезопасной продукцией, при выявлении в обороте принимаются жесткие меры, предусмотренные законодательством, в том числе арест продукции, привлечение правонарушителей к ответственности и передача материалов в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, сообщают в мэрии Казани.