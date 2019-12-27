Глава федерального агентства водных ресурсов РТ незаконно выписывал себе премии. Идет расследование

Следком РТ возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора ФГУ «Средволгаводхоз» 70-летнего Фоата Мухаметшина. Его подозревают в превышении должностных полномочий и растрате.

По версии следствия, с декабря 2016 по декабрь 2018 года, Мухаметшин, будучи директором «Средволгаводхоз», в целях хищения средств предприятия, давал незаконные указания о собственном премировании. Ущерб от его действий составил более 694 тыс. рублей.

Противоправная деятельность Мухаметшина была выявлена в ходе следственных и оперативно-розыскных действий полицейских и сотрудников СК.

От дачи показаний Мухаметшин отказался. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.