Новогоднее предсказание: узнай, что тебя ждет в 2020 году

С древности людей интересовало их будущее. Шаманы и жрецы изрекали предсказания о судьбах народов, а обычные граждане пользовались более простыми способами. Для гаданий даже устанавливали благоприятное время: все знают традиционные святочные гадания на Руси. Девушки бросали валенки на дорогу, в надежде разглядеть будущее всматривались в зеркала под покровом темноты, топили воск и слушали собачий лай.

Цифровая эпоха внесла коррективы и в эту сферу жизни: сейчас люди гадают на телефонах, клавиатурах и даже общественном транспорте. ProKazan.ru собрал свой вариант гадания: чтобы узнать свою судьбу в 2020 году, в любой момент сделайте скриншот экрана и посмотрите, что уготовано вам! Пишите в комментариях, что вам выпало=)