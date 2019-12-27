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Фото ProKazan.ru

Красиво, дорого, пусто: как в Казани прошло открытие главной новогодней площадки

Cегодня, 11:53 331 5 Автор: prokazan.ru
Корреспондент ProKazan.ru побывал на открытии елки

26 декабря у Центра семьи "Казан" открылась главная городская елка. С наступающим Новым годом жителей и гостей столицы поздравил мэр Казани Ильсур Метшин. На праздничном концерте выступили актеры уличного театра "Высокие братья", артисты татарской эстрады.

Красавица — елка поразила гостей праздника уникальным световым шоу. Поистине завораживающее зрелище - 93 тысячи светодиодов, 640 гирлянд переливались в такт музыкальному сопровождению. Напомним, что на новогоднюю ель был потрачен 1 млн. рублей.

Казанская елка вошла в топ-3 самых высоких новогодних красавиц России. Самая высокая ель установлена в этом году в Красноярске (высота елки 55 метров), второе место по высоте занимает Екатеринбург с 50-метровой елкой, высота елки в Казани составляет 35 метров.

Как прошло открытие главной елки Татарстана — в фоторепортаже ProKazan.ru.

Площадка у "Чаши" к концу декабря невероятно преобразилась. Вот так она выглядела в конце ноября.

Теперь площадку у Центра семьи "Казан" не узнать. 


Несмотря на огромное количество желающих попасть на праздник, при входе на территорию ледового городка давки не наблюдалось.


Мероприятие посетили школьники, студенты, пенсионеры, родители с детьми. Каждый был рад увидеть красавицу-елку вживую. Люди охотно фотографировались у всех ледяных скульптур, танцевали, играли в снежки.


Кто-то пришел на елку со своими "ватрушками", чтобы покататься на горках.

Дети были в восторге от ледяного лабиринта. Для взрослых же он слегка маловат.

У каждого новогоднего киоска толпился народ. Прямо у елки можно было купить новогодние сувениры и подкрепиться.

Неподалеку от елки находилось ледяное сооружение без вывески. Люди стояли возле него, но не спешили входить внутрь.

Толпу оживил местный хит "Малай на белом барсе".

По непонятным причинам спустя час после открытия новогодняя ель погасла.

Возле "Чаши" также расположилась "Снежная деревня", в которую поспешил заглянуть корреспондент ProKazan.ru.

"Снежная деревня" - уникальный объект, выполненный полностью из снега. На территории "Деревни" находятся снежные скульптуры, безалкогольный ice-бар, зоны для фотосессий.

Чтобы посетить "Снежную деревню" в будний день взрослому человеку нужно купить билет за 600 рублей. В выходные и праздничные дни цена повышается на 200 рублей.

Фото:ProKazan.ru

Ранее сообщалось, что одновременно деревня может вместить до 800 человек. В день открытия елки огромного наплыва посетителей "Снежной деревни" не наблюдалось. Когда корреспондент ProKazan.ru вошел на территорию объекта, видом снежных скульптур наслаждалась лишь одна женщина.

Фото:ProKazan.ru

В декабре поступала информация, что температура в снежных пещерах будет держаться на уровне от минус 5 до минус 7 градусов, однако, по ощущениям казалось, что там было минус 10 или даже все минус 15.

Фото: ProKazan.ru

Драконы детально проработаны, виден кропотливый труд мастеров. Разноцветная подсветка усиливает впечатления.

В ледяном баре, как и на всей территории "Деревни" было пустовато.

Фото: ProKazan.ru

Одной из самых красивых локаций "Снежной деревни" оказалось помещение для свадебных фотосессий.

Фото: ProKazan.ru


Открытие главной елки города завершилось праздничным салютом.

Фото: мэрия Казани

Как сообщает мэрия Казани, концерты у Чаши будут проходить в новогодние дни ежедневно с 1 по 7 января с 17.00 до 19.00.

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комментарии

Нечто
0
27 декабря 2019
12:14
Был бы хоть один год чтоб все локации были бесплатными! Нет, низачто. Поэтому мало народу и было.
Животное
0
27 декабря 2019
12:28
Что с их лицами? Безликие чудовища.
Горожанин
0
27 декабря 2019
12:30
Двухдневный входной билет в Эрмитаж и его экспозиционные комплексы стоит 1100 руб!!! И у нас 800 руб за посещение ларьков из снега искусственного. Куда это годится?!
Супер наблюдатель за луной
0
27 декабря 2019
12:40
За это надо ещё и деньги платить?спасибо город
Энже
0
27 декабря 2019
13:14
Некогда праздников для детей небыло, чтобы деньги за вход брали. Моей семье ненужна такая ёлка, мы около дома на санках детей покатаем. А там пусть ме шин гуляет.

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Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
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В России могут запретить детское шампанское
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Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду