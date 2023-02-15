Раис Татарстана Рустам Минниханов лично передал Орден Мужества вдове погибшего в СВО военного
Фото: Пресс-служба Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов лично передал орден Мужества вдове рядового Евгения Зорина. Его именем хотят назвать одну из улице в Черемшане, а также память павшего в СВО военного хотят увековечить на мемориальной доске на школе, в которой Зорин учился.
Указом президента Российской Федерации "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга" Евгений Зорин был награжден посмертно.
Сообщается, что боец ушел на военную службу по контакту в июне 2021 года. В беседе с семьей глава республики поблагодарил родителей за воспитание достойного сына Отечества. Семье будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее ProKazan сообщал, что на Украине в зоне СВО в боях под Кременной погиб мобилизованный житель Казани разведчик Наиль Дасаев, а также накануне в Татарстане простились с байкером Владимиром Мироненко, погибшим в зоне спецоперации.