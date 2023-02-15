Раис Татарстана Рустам Минниханов лично передал Орден Мужества вдове погибшего в СВО военного

Раис Татарстана передал орден Мужества вдове военнослужащего из Черемшана Евгения Зорина

Раис Татарстана Рустам Минниханов лично передал орден Мужества вдове рядового Евгения Зорина. Его именем хотят назвать одну из улице в Черемшане, а также память павшего в СВО военного хотят увековечить на мемориальной доске на школе, в которой Зорин учился.

Указом президента Российской Федерации "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга" Евгений Зорин был награжден посмертно.

Сообщается, что боец ушел на военную службу по контакту в июне 2021 года. В беседе с семьей глава республики поблагодарил родителей за воспитание достойного сына Отечества. Семье будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее ProKazan сообщал, что на Украине в зоне СВО в боях под Кременной погиб мобилизованный житель Казани разведчик Наиль Дасаев, а также накануне в Татарстане простились с байкером Владимиром Мироненко, погибшим в зоне спецоперации.