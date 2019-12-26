В татарстанском селе сгорел телятник. Погиб человек

Накануне вечером серьезный пожар произошел в селе Новоспасск Алексеевского района.

В ООО "Хузангаевское" загорелся деревянный телятник, сообщили в МЧС РТ. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что воспламенилась крыша фермы, огонь мог перекинуться на соседние здания.

Еще по приезда спасателей из помещения вывели коров и телят, всего сотню животных. При тушении пожара в здании фермы обнаружили тело мужчины 1985 года рождения.

В целом с момента поступления сигнала о возгорании до момента ликвидации пожара прошло порядка двух часов. Предварительной причиной происшествия в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.