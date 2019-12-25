В Госудме РФ предложили ввести "новогодний капитал". С инициативой выступил Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT.

По мнению Чернышова, "новогодний капитал" должен предоставляться одиноким пенсионерам, чтобы они могли купить все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета. С помощью этих денег, по словам автора инициативы, государство должно дать пожилым россиянам возможность отметить Новый год так, как им хочется.

Сумма "новогоднего капитала" не уточняется, однако Чернышов предлагает привязать выплату к средней сумме пенсий по регионам страны. Отметим, что средний размер пенсии в Татарстане на 1 января 2019 года составляет порядка 13,5 тысяч рублей.