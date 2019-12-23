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Фото wikipedia.org

Экс-сотрудник МЧС РТ брал деньги за изготовление «липовых» документов

Cегодня, 16:59 82 0 Автор: prokazan.ru

В Республике Татарстан бывший специалист по охране труда признан виновным в мошенничестве. Как сообщили в Следкоме РТ, весной 2019 года 65-летний Михаил Ковригин в ходе общения с сотрудником одной из фирм сообщил, что компания нарушает закон - давно не проводит учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Ковригин предложил провести их без собственного участия и даже подписать соответствующий акт, хотя контроль за проведением учений не был предусмотрен его должностным регламентом.

О противоправных действиях Ковригина мужчина сообщил в УФСБ РФ по РТ. В дальнейшем злоумышленник потребовал за подписание акта о проведении учений и выдачу положительного заключения 40 тыс. рублей. После подписания документов, он передал представителю фирмы реквизиты своего счета, на которую тот перечислил большую часть денежных средств. Эти действия прошли уже под контролем оперативников. Также установлено, что при схожих обстоятельствах в 2018 году Ковригин получил у работников двух фирм незаконное вознаграждение в размере 65 тыс. рублей.

Ковригин признан виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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